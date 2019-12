Paura a Fornovo: operaio bloccato per ore dentro un escavatore nel Taro

È rimasto bloccato per alcune ore all'interno di un escavatore nelle acque del Taro a Fornovo, in via Solferino. Brutta disavventura per un operaio che nel pomeriggio di oggi, martedì 10 dicembre, stava lavorando all'interno di un cantiere. All'improvviso il mezzo si è riempito d'acqua e il lavoratore è rimasto bloccato all'interno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Gli operatori del 115 sono riusciti a liberare l'uomo, che si trova in buone condizioni di salute. Non ha infatti riportato ferite.