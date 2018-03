Forza una cantina in via Palermo, poi prende a morsi il proprietario: 32enne in manette

Ha rubato all'interno della cantina di un'abitazione di via Palermo, è stato inseguito dal proprietario e dalla sua compagna e per cercare di scappare ha preso a morsi lui e strattonato lei: un giovane di 32 è stato arrestato dai carabinieri di Parma per rapina impropria. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 2 marzo: una donna di 34 anni, che abita in via Palermo, è scesa in cantina per raggiungere il compagno di 34 anni che stava spalando la neve in cortile. Erano circa le 18 e la giovane si è accorta che la porta della sua cantina era forzata. Dopo aver raggiunto il compagno i due hanno guardato nei dintorni ed hanno sorpreso un giovane, che stava cercando di scappare. Dopo averlo inseguito è avvenuta una collutazione tra l'uomo e il ladro: il secondo lo ha spintonato e lo ha anche preso a morsi ad un braccio. La donna invece è stata strattonata. Il ladro aveva cercato di nascondersi dietro un furgone senza successo. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri che hanno arrestato il 32enne per rapina impropria ed hanno recuperato lo scarso bottino: 4 paia di scarpe, e un navigatore satellitare. Il giovane, che ha ben 7 alias, sarà processato per direttissima oggi, sabato 3 marzo; ora si trova rinchiuso nelle camere di sicurezza della Caserma.