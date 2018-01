Fuga d'acqua in strada Martinella: riparazione in corso

Le squadre di Ireti sono intervenute per riparare un guasto in una tubazione della rete d’acquedotto ed hanno interrotto l’erogazione nel tratto di Strada Martinella 117. E’ stata limitata la zona del disservizio e per l’ora di pranzo sarà restituita l’acqua alla rete, potrebbero verificarsi casi di bassa pressione o mancanza d’acqua nelle zone circostanti. Iren si scusa con gli Utenti per gli involontari disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione