Paura per una fuga di gas in strada dei Mercati: evacuati alcuni condomini

La mattina di oggi, lunedì 23 aprile, verso le 9.00, un escavatore che stava effettuando lavori in zona mercati per la riparazione di una condotta idrica ha urtato una condotta a media pressione del gas, danneggiandola. Il metano è fuoriuscito, ed un forte odore si è avvertito nella zona. Subito intervenute sul posto, le squadre di tecnici di Ireti hanno immediatamente chiuso la valvola in prossimità dell’interruzione, ed hanno applicato alla condotta danneggiata una fascia tamponatrice di emergenza. Una volta interrotta la perdita, si è proceduto a scavare lungo il percorso della condotta applicandovi una tamponatrice, al fine di non interrompere il flusso di gas alle industrie che operano nella zona. Le operazioni proseguiranno quindi con la riparazione del tratto di condotta danneggiata e la rimessa in esercizio della tubazione a media pressione.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai tecnici di Ireti, anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che a scopo precauzionale hanno fatto evacuare due edifici in prossimità della perdita. L’allarme è presto rientrato: in questo momento la situazione è sotto controllo e le operazioni di riparazione stanno procedendo come previsto. Grazie alla tempestività dell’intervento ed alle manovre di tamponamento attuate, non si sono verificate interruzioni nell’erogazione del gas alle utenze sia industriali che civili.