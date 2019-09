Fulmine all'Auditorium Paganini, danneggiate 30 auto: spostato il forum Unesco

Ha provocato il danneggiamento di una trentina di auto il fulmine che domenica 8 settembre ha colpito l'Auditorium Paganini, all'interno del parco Ex-Eridania. In seguito all'impatto con una ciminiera in muratura dell'ex zuccherificio infatti diversi frammenti di mattone sono volati anche a cinquanta metri di distanza, colpendo i veicoli che in quel momento si trovavano nel parcheggio. Nel frattempo l'assessore Alinovi ha predisposto alcune verifiche sulla struttura portante dell'Auditorium, che per ora rimarrà chiuso. Il forum dell'Unesco sul food è stato spostato e si terrà nella sala Ipogea. Intanto si sta procedendo alla conta di danni: si parla di una trentina di auto, danneggiate in seguito all'esplosione di una parte della muratura: i veicoli hanno subito la rottura soprattutto dei finestrini e dei parabrezza.