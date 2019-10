Fungaiolo 61enne si perde nei boschi sul monte Penna: trovato dal Soccorso Alpino

Un cercatore di funghi 61enne, residente a Chiavari, ha perso l'orientamento mentre si trovava sulle pendici del Monte Penna. Il Soccorso Alpino è intervenuto nel primo pomeriggio di venerdì 11 ottobre, al confine tra la provincia di Parma e la Città Metropolitana di Genova L'uomo, dopo aver parcheggiato la propria auto al Passo dell'Incisa si è diretto sul sentiero che porta alla sommità del Penna. Una volta addentrato nel bosco ha perso perso l'orientamento, decidendo di contattare i soccorsi. Sul posto sono stati inviati i tecnici del Soccorso Alpino parmense, piacentino e ligure, oltre all'ambulanza della Croce Rossa Italiana di Santo Stefano d'Aveto e i Vigili del Fuoco partiti da Chiavari. In poco tempo le squadre del Soccorso Alpino, tra le cui fila era presente anche un'infermiera, hanno rintracciato l'uomo, che fortunatamente era sempre rimasto in contatto telefonico con i soccorsi, accompagnandolo a valle. Non si sono resi necessari accertamenti di tipo sanitario.