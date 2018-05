Fungaiolo 83enne si perde nei boschi del monte Penna: ritrovato il mattino dopo

Nella serata di mercoledì 23 Maggio, i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti in un'attività di ricerca disperso nella zona del Monte Penna, nel comune di Bedonia, non distante dal confine con la Liguria. Un uomo 83enne di Medesano si è infatti perso mentre era in cerca di funghi nei fitti boschi della Valceno. L'uomo, era partito nel primo pomeriggio di mercoledì a bordo della propria auto in direzione del Monte Penna, luogo che frequentava assiduamente; dal tardo pomeriggio però i famigliari, non avendo più sue notizie e non riuscendo a mettersi in contatto telefonico, hanno dato l'allarme. Si sono quindi mobilitati i Carabinieri di Bedonia, che insieme al Soccorso Alpino, Croce Rossa e Vigili del Fuoco hanno iniziato le ricerche alla luce delle torce frontali, partendo dall'automobile dell'anziano, rinvenuta sul ciglio della strada che dal Rifugio Monte Penna porta al Passo del Chiodo.

Le ricerche sono continuate tutta la notte e hanno visto la partecipazione anche di squadre cinofile del CNSAS e dei Vigili del Fuoco. Proprio un'unità cinofila dei Vigili del Fuoco ha individuato, nella prima mattinata, una traccia che ha portato al disperso. Vigile, ma stanco, infreddolito e dolorante ad un ginocchio, l'uomo - ritrovato nella zona del Groppo, affioramento ofiolitico a nord-ovest del Penna - è stato trasportato all'ambulanza della Croce Rossa di Bedonia, dove è stato visitato da medico e infermiere del Soccorso Alpino ligure, arrivati nel frattempo dalla vicina Val d'Aveto (Ge). Il fungaiolo è stato infine trasportato in ambulanza all'Ospedale Santa Maria di Borgotaro per gli accertamenti del caso, anche se le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni.