Fungaiolo cade in un dirupo e perde la vita

Un fungaiolo ha perso la vita in mattinata precipitando in un dirupo a Passo di Lagastrello, nei pressi del comune di Comano in provincia di Massa Carrara, tra il Parmense e la Lunigiana. Ad avvisare i soccorsi sono stati alcune persone che - probabilmente per lo stesso motivo della vittima - si sono trovate a passare. Sul posto un elicottero del 118, gli uomini del soccorso alpino, i carabinieri di Comano e l'assistenza pubblica stanno procedendo al recupero della salma.