Furti a Bardi e Bedonia: trovata una Golf rubata piena di arnesi da scasso

Hanno usato una Golf, ovviamente rubata, per effettuare alcuni furti nella zona tra Bardi e Bedonia. I carabinieri di Borgo Val di Taro si sono attivati nel pomeriggio del 6 gennaio per effettuare alcuni controlli in zona, alla ricerca dei ladri, dopo aver ricevuto la segnalazione per due furti effettuati nelle due località. I malviventi, dopo essere entrati nelle abitazioni nel corso del pomeriggio ed aver messo tutte le stanze a soqquadro, si erano allontanati senza rubare nulla. I militari si sono messi alla ricerca di una Golf, dopo aver avuto una segnalazione dai colleghi di Piacenza. L'auto è stata ritrovata in località Moie, nel comune di Bardi: all'interno c'erano diversi oggetti da scasso. La Golf è stata sequestrata poichè usata da ignoti malviventi per effettuare diversi furti.