Giornata nera per i furti: i ladri colpiscono cinque appartamenti e un bar

Anche ieri 7 novembre è stata una giornata nera per i furti in appartamento. I ladri sono entrati all'interno di alcune abitazioni e sono riusciti ad impossessarsi di ingenti bottini, tra gioielli, oro e soldi in contanti. In via Turchi alcuni malviventi sono entrati ed hanno rubato 500 euro in contanti e 600 euro tra oro e gioielli. In via Passo della Cisa i ladri hanno portato via circa 5 mila euro in contanti, oltre a oro e gioielli. I ladri hanno colpito anche in via Emilia Est dove hanno rubato alcuni oggetti in oro, in via Colorno dove hanno forzato la porta finestra ma se ne sono andati a mani vuote. I malviventi sono entrati anche in viale Basetti dove hanno rubato soldi e gioielli, approfittando dell'assenza dei proprietari da Parma. Furto anche all'interno di un bar di via Calamandrei: qui i ladri hanno rubato 150 euro. Nei luoghi in cui ci sono stati i furti sono arrivati gli ultimi delle Volanti della polizia: le indagini sono in corso.