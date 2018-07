Furti all'Oviesse e da Mediaworld: tre denunce per furto e una per resistenza

E' entrato all'interno del negozio Oviesse di via Mazzini come un normale cliente ma, mentre passava tra gli scaffali, si è messo in tasca alcuni cosmetici. Dopodichè stava cercando di uscire senza pagare la merce: un giovane di 22 anni è stato fermato all'uscita dall'addetto alla sicurezza che aveva seguito i suoi movimenti poco prima. Il giovane non ha opposto resistenza, ha consegnato spontaneamente la merce ed è stato denunciato per furto. Un secondo furto si è verificato all'interno del Mediaworld: un uomo ed una donna sono entrati ed hanno sottratto oggetti per la telefonia per un valore di 200 euro. All'uscita sono stati fermati dall'addetto alla sicurezza, che nel frattempo aveva chiamato i poliziotti. Gli uomini delle Volanti sono giunti sul posto ed hanno chiesto ai due giovani di mostrare la merce che aveva nascosto: uno dei due ha opposto resistenza ed è stato denunciato sia per resistenza a pubblico ufficiale che per furto.