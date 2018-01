Furti in casa nella notte di Capodanno: rubati 500 euro e alcuni monili in oro

Furti all'interno di alcune abitazioni nella notte di Capodanno. I ladri hanno colpito gli appartamenti, approfittando dell'assenza dei proprietari, fuori casa per i festeggiamenti del 31 dicembre. Il primo furto si è verificato in via Duca d'Alessandro: i malviventi sono entrati nell'abitazione dopo aver forzato la porta d'ingresso della casa. Una volta dentro hanno trovato 500 euro in contanti in camera da letto all'interno di un mobile. Il secondo furto è stato effettuato in uno stabile di viale Mentana, al terzo piano, sempre nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio: dopo aver forzato la porta d'ingresso di legno hanno messo a soqquadro tutte le camere, trovando alla fine alcuni monili d'oro in camera da letto, all'interno di un portagioie.

La polizia di Stato nel rinnovare l’impegno ad un controllo più serrato delle vie cittadine al fine di prevenire e reprimere fenomeni di tipo predatorio, ricorda a tutti i cittadini l’importanza di dotarsi di strumenti di sicurezza passiva come impianti di allarme acustico, porte blindate con chiave a mappa al fine di scoraggiare i ladri meno “professionali”. Per chi abita ai piani più bassi, quindi facilmente raggiungibili attraverso le finestre, di dotarsi di inferiate in acciaio.

In ultimo, la polizia di Stato informa la cittadinanza che dagli accertamenti di polizia giudiziaria compiuti a seguito di richiesta di intervento per patito furto in abitazione è emerso che nella quasi totalità dei casi i beni sottratti sono oggetti di valore lasciati incustoditi principalmente nelle camere da letto e, quindi, facilmente asportabili dai malviventi in pochi istanti. Ciò premesso la Polizia di Stato rinnova il consiglio alla collettività intera di dotarsi di casseforti all’interno delle proprie abitazioni, ove custodire beni di valore o denaro, disincentivando ulteriormente i malviventi dal portare a termine l’attività predatoria.