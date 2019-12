Dai vini pregiati ai monili d'oro, case piene di oggetti rubati negli appartamenti: arrestati due ladri albanesi

Sono stati bloccati dai poliziotti mentre si trovavano nella zona di via Sidoli, nel tardo pomeriggio del 19 dicembre, e poco dopo essere saluti a bordo di un'auto 'pulita' ed aver abbandonata una Golf grigia, rubata a Monticelli Terme. Due ladri albanesi di 36 anni, professionisti dei furti in appartamento, sono finiti in manette con l'accusa di essere gli autori di numerosi furti, avvenuti a Parma e provincia tra febbraio e dicembre del 2019. Nelle auto e nelle abitazioni i due avevano tantissimi oggetti rubati: dalle bottiglie di vino pregiate alle banconote da collezione, dagli orologi ad alcuni capi di abbigliamento, monili d'oro. L'accusa nei loro confronti è ricettazione in concorso ed attualmente si trovano in carcere: il fermo infatti è stato convalidato dal Gip con la custodia cautelare.

Poco prima delle ore 17 del 19 dicembre i poliziotti della Squadra Mobile stava passando nella zona di via Sidoli ed hanno notato due uomini, vestiti di scuro e probabilmente dell'Est Europa, che uscivano da uno stradello pedonale e salivano a bordo di una Golf. Gli agent, come prima cosa, hanno verificato che l'auto era stata rubata circa un mese prima a Monticelli Terme.

A quel punto i poliziotti hanno organizzato un servizio di controllo in zona: alle ore 20 i due sono passati in zona, sempre a bordo della Golf, l'hanno parcheggiata e si sono apprestati a salire a bordo di una seconda auto, parcheggiata in un piazzale. Proprio in quel momento è scattato il blitz: sono stati fermati due cittadini albanesi di 36 anni, le cui iniziali sono L.A. e L.G. All'interno dell'auto c'erano numerosi monili d'oro, oltre a monete da collezione, capi di abbigliamento ed alcuni oggetti da scasso.

All'interno delle abitazioni dei due stranieri è stata trovata tantissima merce rubata: dagli orologi ai vini pregiati, dalle penne da collezione ad alcune banconote straniere. All'interno di un'abitazione è stato trovato un 'trivellino”, un oggetto usato per compiere i furti. Dopo aver praticato un foro nel telaio della finestra i 'topi di appartamento' inseriscono un fetto che aggancia la maniglia, che viene poi ruotata e permette così di aprire l'infisso.

Le indagini hanno permesso di individuare sei vittime dei furti, avvenuti tra febbraio e dicembre a Monticelli Terme, Colorno, Mezzani e Parma. Gli uffici della Squadra Mobile resteranno aperti nei prossimi giorni, per permettere ai proprietari dei beni rubati, che potranno riconoscerli dalle foto, di riprendersi la merce.