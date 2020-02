"Furti nella Bassa, attenzione alla banda che gira su due auto"

Scatta l'allarme per una banda di ladri che si sposterebbe tra le abitazione della Bassa Est a bordo di due auto di grosso cilindrata, probabilmente un Audi e una Bmw. A lanciare l'appello ai cittadini è stato ancora una volta il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari: "Le auto utilizzate negli spostamenti - scrive il sindaco su Facebook - sono due: una certamente è una Audi (Probabile A6) nera o grigia. L’altra è sempre una berlina grigia sportiva, forse Audi/Bmw/Mercedes, con tettuccio apribile. Targhe probabilmente clonate. Ma abbiamo bisogno sempre delle segnalazioni dei cittadini ad ogni ora del giorno e della notte, proprio come già successo nel passato. Siate sempre sospettosi e non abbiate paura di disturbami o chiamarmi via Messenger, dopo avere avvertito il 112".

Si tratterebbe di tre o quattro persone, con accento dell'Est, che effettuerebbero dei sopralluoghi durante il giorno, per poi cercare di colpire tra le 18 e le 21. "Una macchina scarica i complici che studiano la zona (a volte già durante il giorno, approfittando delle ore di luce), mentre l’auto continua a spostarsi avanti/indietro per non dare troppo nell'occhio. Non è certa la presenza di un palo in zona perché a fare da palo possono essere gli stessi malviventi alla guida, o magari persone appostate a distanza dietro alle siepi. Approfittano spesso della nebbia e colpiscono per lo più nella fascia oraria tipica..dalle 18 alle 21, anche quando siete in casa con la tv accesa. Inutile ripetere (ma lo ripeto) che le case più esposte al rischio sono palazzine con pluviali comodi per salire su terrazzi e balconi faccia vista, ma anche con facili vie di fuga attraverso i campi. Segnalare sempre ogni persona sospetta come ad esempio ieri ha fatto un giovane ragazzo di Mezzano Superiore, che ci ha permesso di identificare persone che giravano per le vie del paese con fare sospetto"