Ruba 6 mila euro di vestiti al Fidenza Village: 50enne arrestato nel parcheggio

E' entrato all'interno dei negozi del Fidenza Village ed ha iniziato a prelevare diversi capi di abbigliamento di note marche, tra pantaloni, camicie, giubbotti e maglioni da uomo: poi ha messo tutta la merce nella borsa ed è uscito senza particolari problemi. La borsa infatti era schermata, modificata proprio per effettuare furti: l'allarme antitaccheggio non è suonato ma il responsabile della sicurezza dell'area commerciale si è accorto di tutto ed ha chiamato i carabinieri, consentendo ai militari di fermare l'uomo, che si trovava già in auto, prima che potesse andarsene. Il ladro, bloccato ed arrestato sul posto, è un 50enne che aveva, da qualche giorno, il domicilio presso un albergo nella zona di Milano Malpensa e che era arrivato da poco in Italia. Il ladro è arrivato sul posto con un'auto a noleggio nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 17 febbraio, insieme ad un complice: ha rubato la merce, l'ha messa nel baule dell'auto e stava per ripartire: i carabinieri hanno trovato e sequestrato la merce, che è stata restituita ai legittimi proprietari. Dentro l'auto c'erano numerosi capi di abbigliamento, rubati da sei negozi, dal valore complessivo di 6 mila euro. Il complice è riuscito a fuggire ma gli inquirenti sono sulle sue tracce. I carabinieri di Fidenza e quelli di Polesine-Zibello hanno accompagnato l'uomo presso le camere di sicurezza della caserma di Fidenza: domani, lunedì 19 febbraio, comparirà davanti al Giudice del Tribunale di Parma per il processo per direttissima.