Sorpresa dalla vicina a rubare in appartamento: arrestata 28enne

E' indagata per i reati di tentato furto in abitazione in concorso e per violenza nei confronti di un pubblico ufficiale. Una georgiana di 28 anni è stata sorpresa verso le 2 della notte scorsa, in Strada Vincenzo Zileri, dagli uomini della Questura avvertiti da una segnalazione. La donna era assieme ad altre due persone, secondo la testimonianza, e avrebbe tentato di fare irruzione in un appartamento.

Gli agenti, giunti sul posto dopo pochi istanti, sono riusciti ad individuare una donna corrispondente alle descrizioni fornite dalla testimone mentre i due complici avvistati con lei sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Al momento del fermo, la donna ha fornito false generalità e durante i controlli ha aggredito un agente rifilandogli un morso, probabilmente per sottrarsi ai controlli. Una reazione che i poliziotti hanno annotato come violenza a pubblico ufficiale. Vicino alla donna è stata ritrovata l'auto con la quale i malviventi avevano architettato il furto. All'interno di essa infatti c'erano i documenti della georgiana oltre a tutti gli strumenti da “lavoro” dei criminali, ovvero una valigetta con gli attrezzi da scasso necessari per compiere i furti in abitazione.

La donna è stata tratta in arresto, oltre che per violenza a pubblico ufficiale, per tentato furto in abitazione in concorso con altri due soggetti.

Durante le perquisizioni è stata trovata in possesso di un cellullare sospetto. A seguito degli approfondimenti si scopre che quest’ultimo era stato rubato in un'abitazione qualche mese fa. Per questo motivo la donna è stata anche denunciata a piede libero per il reato di ricettazione e lo smartphone restituito al suo legittimo proprietario. Sono in corso approfondimenti investigativi per individuare gli altri due complici che con la donna hanno tentato di compiere diversi furti in abitazione.