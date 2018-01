Rubano l'auto di un malato di Sla

Sono entrati all'interno della sua abitazione di Colorno, dopo aver alzato la tapparella di una finestra hanno trovato le chiavi dell'auto: sono andati in cortile ed hanno rubato il veicolo, mettendolo in moto. Ma il furto che si è verificato l'altra notte non è un furto qualsiasi: quell'auto, una Kia Rio, apparteneva a Giuseppe Buttarelli, 63enne malato di Sla dal 2013. La sua auto, di colore grigio metalizzato e targata CB 091 GN era parcheggiata all'interno dell'abitazione di via Petitot. Per Giuseppe quell'auto era fondamentale: era il suo unico mezzo per la mobilità, per spostarsi ed andare a fare spesa o a prendere il pane. Ora la speranza è che qualcuno la possa aver utilizzata magari per un altro furto per poi abbandonarla in una strada di campagna o in un parcheggio: in questo caso Buttarelli avrebbe la possibiltà si recuperare il suo veicolo.