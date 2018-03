Anziano 87enne ruba un boccale d'argento da 3.500 euro al Mercanteinfiera: denunciato per furto

Non ha saputo resistere a quel boccale d'argento decorato che ha visto nello stand di un conoscente che, fidandosi dell'anziano e distinto signore di 87 anni, gli aveva affidato la gestione dello spazio espositivo per un pò di tempo e che mai avrebbe immaginato quello che sarebbe successo dopo. Un pensionato è stato protagonista di una curiosa vicenda, che si è verificata nei giorni del Mercanteinfiera, manifestazione che si è svolta presso le Fiere di Parma per nove giorni. I carabinieri di San Pancrazio sono riusciti, non con qualche difficoltà, a recuperare il prezioso oggetto, del valore di 3.500 euro, e restituirlo al legittimo proprietario. Il pensionato, che si trovava alle Fiere per aiutare un'amica ha preso il boccale e l'ha nascosto, in un primo momento probabilmente vicino all'altro stand e poi nella camera di un albergo cittadino in cui alloggiava per i giorni del Mercantinfiera. I militari, dopo la denuncia per furto da parte del proprietario, hanno perquisito l'anziano e l'altro stand, ma non hanno trovato nulla. La ricerca è andata a buon fine dopo l'accurata perquisizione della stanza d'albergo del pensionato che aveva nascosto l'oggetto con cura, avvolto in alcune coperte e incellophanato con attenzione. Il pensionato si è complimentato con i militari per aver insistito ed aver trovato il boccale in argento. L'87enne è stato denunciato per furto.