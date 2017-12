Sfondano il muro del Compro Oro e svuotano la cassaforte: bottino di 45mila euro

Hanno approfittato delle festività natalizie per colpire il Compro Oro di viale Piacenza. Una banda di professionisti del crimine ha scelto proprio quel negozio probabilmente perchè è rimasto chiuso per alcuni giorni, dal giorno della Vigilia e fino al 27 dicembre. Il maxi furto è stato infatti scoperto solo alla riapertura. Secondo le prime ricostruzione la banda ha avuto parecchio tempo per agire: dopo essere entrati all'interno di un locale utilizzato come magazzino dal bar a fianco del Compro Oro i ladri hanno sfondato il muro con un grosso attrezzo da scasso e sono riusciti ad accedere al negozio. Una volta dentro sono riusciti anche a tagliare l'armadio blindato e ad impossessarsi del contenuto, che è stato stimato in circa 45-50 mila euro. Un colpo che ha lasciato pochi segni: i rilievi sono infatti stati effettuati giorni dopo: i ladri hanno avuto molto tempo per agire e per organizzare con precisione il colpo. La polizia, dopo aver effettuato il sopralluogo, ha avviato le indagini: saranno le telecamere di videosorveglianza presenti in zona a dare alcune informazioni rispetto alle modalità del furto.