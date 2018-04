Derubano un disabile nell'area di servizio in A1: due dirigenti del Rugby Parma bloccano i ladri

Si sono accorti di quello che stava succedendo e in pochissimo tempo sono riusciti ad intervenire e a bloccare i ladri che avevano appena scippato un disabile. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, domenica 8 aprile in un'area di servizio dell'autostrada A1, nei pressi di Chianti. I due digirenti del Rugby Parma Giuseppe Gasparri e Roberto Zanichelli sono riusciti ad intervenire e a far sì che la storia avesse un lieto fine. I due, che erano in trasfera a Civitavecchia con la società per la partita di serie B di Rugby, stavano cenando quando hanno sentito le grida di una donna e si sono accorti che un ragazzo disabile era stato appena scippato. Due malviventi avevano rubato la sua borsa con il suo portafogli ma il giovane, che è muto, non ha potuto avvisare nessuno. I due dirigenti hanno bloccato i ladri nell'area di servizio con l'aiuto di un benzinaio ed hanno restituito la borsa al legittimo proprietario.