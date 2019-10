Raid all'Ecu di Solignano, i ladri staccano la luce e forzano la porta: poi scappano con i soldi

Hanno approfittato della posizione, parecchio defilata, del supermercato Ecu di Solignano per colpire senza essere disturbati. Alcuni malviventi, che non sono ancora stati identificati, hanno assaltato il supermercato, alla ricerca di denaro. L'episodio si è verificato nella notte: dopo aver tolto l'energia elettrica - per eludere il sistema di allarme - hanno forzato la porta laterale e sono entrati. Una volta dentro hanno cercato la cassaforte ma non l'hanno trovata: allora sono andati nella sala riservata alla mensa ed hanno preso soldi dalla cassetta di sicurezza. I malviventi sono fuggiti senza problemi. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Solignano che, dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno avviato le indagini per cercare di indetificare i banditi.