Ruba una scatola di farmaci: inseguito e bloccato dalla farmacista

E' entrato come un normale cliente all'interno della farmacia e ne è uscito scappando, con in mano una scatola di farmaci. Non si conoscono ancora le ragioni del gesto di un uomo che, ieri pomeriggio 2 febbraio, ha portato a segno il piccolo 'colpo' all'interno di un negozio nella zona del quartiere San Lazzaro. Erano da poco passate le ore 17 quando il ladro, dopo essere entrato, si è impossessato di una scatola di farmacia e si è dato alla fuga. La farmacista non si è persa d'animo e lo ha inseguito, riuscendo alla fine, a bloccarlo. Sul posto nel frattempo sono arrivate le forze dell'ordine: qualche collega della donna infatti aveva chiamato il 113. I poliziotti lo hanno cercato nella zona Il responsabile del furto, che ha alle spalle numerosi precedenti per furto, è stato accompagnato in Questura e denunciato per furto.