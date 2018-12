Furto in una cartolibreria in via Farini: spariscono 10 penne stilografiche di lusso

Hanno forzato la porta e sono entrati all'interno della cartolibreria Maioli di via Farini, all'angolo con la strada che porta al Tribunale. I ladri sono entrati e hanno aperto la cassaforte e hanno rubato oltre dieci penne stilografiche, firmate Mont Blanc e Visconti, il cui valore si aggira intorno ai 300 euro per ogni penna. I proprietari della cartolibreria si sono accorti della porta scassinata e della merce rubata stamattina: sul posto sono arrivati i carabinieri di Parma che hanno effettuato un sopralluogo, alla ricerca di elementi utili alle indagini. Il negozio è dotato di un sistema d'allarme che però al momento del furto non era funzionante.