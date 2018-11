Furto in via Pietro Zani, i ladri si portano via i monili d'oro: bottino di migliaia di euro

Furto all'interno di un appartamento in via Pietro Zani. I ladri si sono introdotti all'interno di un'abitazione nel pomeriggio di ieri ed hanno razziato tutto quello che sono riusciti a trovare. In particolare i malviventi hanno agito quando i proprietari non erano in casa, nella fascia oraria tra le 17 e le 19. I poliziotti delle Volanti si sono recati sul posto per un sopralluogo. Secondo le prime informazioni i ladri avrebbero rubato alcuni monili d'oro, per un valore di qualche migliaia di euro. Sono in corso le indagini per cercare di identificare i responsabili del furto in appartamento.