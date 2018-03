Assalto notturno al negozio di Luisa Spagnoli: rubati vestiti griffati per migliaia di euro

Tutta l'operazione è durata poco, anzi pochissimo. I ladri che l'altra notte hanno preso di mira il negozio Luisa Spagnoli di via Emilia Est, 142, sono stati molto veloci. Dopo aver forzato la porta d'ingresso sono entrati ed hanno preso tutto quello che sono riusciti a prendere in pochi secondi, poi sono fuggiti e nessuno sembra averlo visti. Un 'colpo' che sembra ben preparato e studiato nei dettagli. L'allarme è scattato ma all'arrivo del personale dell'Ivri nel piazzale di fronte al negozio non c'era più nessuno ma solo i segni dello scasso e gli abiti mancanti. Non è stata ancora fatta una stima precisa dei danni ma si parla di alcune migliaia di euro, visto il costo di mercato dei capi di abbigliamento sottratti dai ladri. Sul posto, poco dopo il furto, è arrivata la proprietaria e gli agenti delle Volanti, che hanno effettuato un sopralluogo. Ora le indagini dovranno cercare di stabilire in quante persone hanno agito e arrivare all'identificazione delle stesse, per poter dare un nome ed un volto ai ladri.