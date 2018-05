Furto notturno all'Istituto Albertina Sanvitale: rubati dieci computer portatili

Sono entrati all'interno del'istituto scolastico dopo aver tagliato il lucchetto del cancello d'ingresso da viale Vittoria. Una volta dentro hanno girato per le classi in cerca di qualcosa di valore da rubare ed hanno trovato dieci computer portatili, legati con una catenella proprio per evitare i furti. La catena è stata tagliata ed i ladri sono fuggiti con il bottino. I malviventi, oltre ad aver rubato i computer, se la sono presa anche con i distributori automatici di bevande: hanno cercato infatti di prelevare le monete presenti all'interno. I dipendenti dell'istituto scolastico si sono accorti del furto ed hanno avvertito i poliziotti: dopo un sopralluogo gli agenti hanno avviato le indagini per cercare di identificare i ladri.