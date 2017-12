Manda sua figlia di 11 anni a rubare al Parma Retail: poi arriva la polizia e scappa

La scena che si è presentata ai poliziotti, che sono giunti al centro commerciale Parma Retail in seguito ad una chiamata del titolare di un negozio, era molto particolare: una bambina di 11 anni con due borse piene di oggetti e capi di abbigliamento rubati, al di fuori del negozio con l'allarme antitaccheggio che continuava a suonare. Lì per lì hanno cercato di capire la situazione ed hanno chiesto alla bambina dove avesse preso tutta quella roba: lei, con aria spaesata, non ha saputo dire niente se non che sua mamma le aveva detto di uscire. Così, in questi giorno di shopping sfrenato può capitare anche questo. Una donna, la madre della bambina, dopo aver riempito due borse di oggetti e di capi di abbigliamento, tra cui molte scarpe, ha detto alla bambina di uscire dal negozio e di oltrepassare le placce antitaccheggio. Lei, nel frattempo, cercava di distrarre la cassiera per mettere a segno il suo piano. Tutto è andato storto e, quando la situazione è degenerata con l'arrivo dei poliziotti, la donna, che aveva detto alla figlia di uscire con le borse di oggetti rubati, è scappata ed ha fatto perdere le proprie tracce. Dopo aver ricostruito la vicenda e restituito gli oggetti al negozio i poliziotti hanno accompagnato la bambina a casa e l'hanno affidata al padre che, ignaro di tutto, si trovava a casa.