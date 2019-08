Valentini preso d'assalto: rubati nella notte 20 televisori

In mezzo a un parco, con poche macchine che passano dalla zona. Senza telecamere per la video sorveglianza e con nessuno che ha notato nulla. E' difficile adesso risalire ai colpevoli che l'altra notte hanno portato via dall'hotel Valentini di Salsomaggiore venti televisori nuovi di zecca messi in una stanza e in attesa di essere collocati nelle camere. Bottino complessivo: qualcosa in più di 5 mila euro. Un colpo facile, che non presenta segni di scasso. Nessuna porta o finestra forzata, il via libera secondo gli inquirenti, sarebbe stato dato da una porta che qualcuno ha dimenticato di chiudere. Sono in corso le indagini per risalire ai colpevoli.