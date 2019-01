Furto sventato in via Cagliari, auto piena di attrezzi da scasso: due denunce

Erano in auto con tutto il necessario per forzare le abitazioni ed entrare per rubare. Due uomini, un moldavo di 18 anni e un ucraino di 37 anni, sono stati fermati mentre si trovavano in auto nella zona di via Cagliari, tra il quartiere San Leonardo e Moletolo. I poliziotti sono riusciti a bloccarli nella notte, prima che potessero compiere i furti. Gli agenti della Volanti infatti sono recati sul posto per un controllo, anche in seguito alle segnalazioni su possibili furti in zona apparse del sistema X-Lav, in uso alla Questura di Parma dall'inizio del mese. All'interno dell'auto che i poliziotti hanno controllato c'erano un piede di porco, cinque paia di guanti, tre torce e un cutter: entrambi sono stati denunciati per porto di armi e di oggetti atti ad offendere. Per il 37enne ucraino, irregolare sul territorio, sono state avviate le pratiche per l'espulsione.