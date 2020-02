Via Siligato, entrano dalla finestra per rubare: ladri messi in fuga dall'allarme

Hanno cercato di entrare all'interno di un appartamento di via Antonino Siligato, nel quartiere Montanara - di fronte al parco Pio Montermini - ma sono stati messi in fuga dall'allarme dell'abitazione. Nel corso delle prime ore della serata di giovedì 6 gennaio alcuni malviventi hanno messo in atto un tentativo di furto. Erano da poco passate le ore 20 quando i ladri, dopo essere riusciti ad entrare dalla finestra, si sono affacciati all'interno dell'appartamento, con lo scopo di rovistare in giro e rubare.

E' scattato l'allarme e i malviventi sono scappati. I proprietari hanno presentato denuncia ai carabinieri, che ora stanno indagando sulla dinamica del tentato furto per arrivare ad identificare i responsabili. Il consiglio è sempre quello di avvisare subito le forze dell'ordine di qualsiasi tentativo di effrazione nella propria abitazione e aderire ai gruppi di controllo di vicinato per un presidio più puntuale del territorio: in questo modo si favorisce la conoscenza della situazioni di pericolo e si acquisiscono elementi che possono portare a maggiori controlli sul territorio e nel quartiere di riferimento.