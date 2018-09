Il nuovo Questore Gaetano Bonaccorso: "Priorità al contrasto di furti, spaccio e attività mafiose"

Gaetano Bonaccorso è il nuovo Questore di Parma e si è ufficialmente insediato nella giornata di oggi, lunedì 3 settembre. Arriva da Cremona dove ha lavorato su tematiche simili a quelle che si troverà ad affrontare nella città di Parma. Abbiamo rivolto al nuovo Questore le prime domande.

"E' necessario approfondire quali sono le fenomenologie criminali presenti in città e quali sono in generale le necessità e i bisogni della città in modo da definire un ordine di priorità il più efficace possibile. L'obiettivo è fornire risposte alla cittadinanza. Oggi è il primo giorno di servizio: vengo da una città, Cremona, dove credo le necessità siano simili a quelle di Parma. E' tenere sotto controllo i reati che influiscono sulla percezione della sicurezza, per esempio quelli di tipo predatorio e le attività di spaccio. Queste due tematiche saranno sicuramente presenti. Vanno esplorati anche fenomeni di più elevato livello criminale, come le organizzazioni criminali e mafiose. Questi fenomeni vanno osservati e monitorati ed eventualmente contrastati perchè altrimenti si rischia di arrivare in ritardo".