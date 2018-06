Due 17enni di Fidenza scompaiono mentre si trovano in vacanza in un camping

Due ragazze minorenni di Fidenza, Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini, sono scomparse dal Camping Mirage di Marina di Altidona, in provincia di Fermo. Le due 17enni erano in vacanza insieme ai genitori di una delle due ma da ieri pomeriggio alle ore 17.30 non si trovano. L'ultima volta, secondo alcune testimonianze, sono state viste alla stazione di Pedaso. "Chiunque le riconosca - è l'appello della Prefettura - è pregato di contattare immediatamente la Polizia di Stato o i Carabinieri tramite il 113 o il 112". Le due ragazze sono amiche: la Prefettura di Fermo ha attivato il protocollo nazionale per la ricerca delle ragazze. I genitori hanno aperto un profilo Facebook per cercare di trovarle.