La scomparsa delle 'due Gaie', i genitori: "Fateci sapere che state bene"

Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini non si trovano dal pomeriggio di venerdì 29 giugno. Si trovavano insieme in vacanza al Camping Mirage di Marina di Altidona, in provincia di Fermo e, dopo una lite con i genitori, sono sparite. Le ricerche delle due 17enni sono in corso in tutta la zona delle Marche: le loro foto sono state diffuse ovunque e molti uomini delle forze dell'ordine e della Protezione Civile sono impegnati nelle ricerche delle due amiche. La madre di Gaia Maria Perasso ha lanciato un appello su Facebook, dopo che le ricerche nella giornata di sabato 30 giugno, non hanno portato risultati: "Gaia se stai vedendo la foto ricordati quanto ti amo e come sarebbe la nostra vita senza di te". La mamma di una delle due Gaie -sono chiamate così dai compagni di classe- ha pubblicato anche una foto delle due amiche abbracciate su Facebook. "Con tutto quello che si sente in giro al giorno d’oggi, se ci contattassero, se ci facessero sapere che stanno bene per noi sarebbe un grosso sollievo. Tornate a casa il più presto possibile, non c'è nulla da temere, aspettiamo vostre notizie". I genitori di Gaia Fiorentini, Paola Muroni e Davide Fiorentini, hanno invece lanciato un appello al Tg3.