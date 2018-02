Gatti rubati: si segue la pista dei combattimenti tra cani

C'è un sospetto inquietante relativo agli episodi di furti perpetrati ai danni di alcuni gatti, di proprietà di privati o accolti dalle associazioni, in provincia di Parma nelle ultime settimane. Per cercare di indagare rispetto agli episodi che si sono verificati da Sorbolo a Fontanellato sono stati ingaggiati anche alcuni detective privati. Una del e liste che stanno battendo sarebbe quella dell'utilizzo dei gatti sottratti dalle colonie feline per i combattimenti tra cani. Ci sarebbero alcuni elementi che porterebbero in questa direzione ma non c'è ancora nulla di certo. Le indagini comunque sono ancora in corso per cercare di risolvere il giallo legato ai furti di gatti nella nostra provincia.