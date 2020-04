Genitori e figli più vicini: anziani meno soli nelle residenze protette

La prossima settimana, si svolgeranno videoconferenze per ciascuna delle 5 residenze protette di Asp Ad Personam, rivolte ai familiari degli anziani che vi abitano, per informarli di dell'andamento delle cose in queste settimane e rispondere direttamente ad ogni loro quesito. Il divieto di accesso ai parenti degli ospiti delle strutture per anziani di Asp, attivato come da disposizioni nazionali e regionali immediatamente dopo l’insorgenza di Covid 19, sta comportando per i parenti ed i loro cari una ulteriore difficoltà nella vita loro vita.



La relazione telefonica quotidiana dei parenti con gli operatori e l’attivazione delle chiamate telefoniche video in ogni nucleo tra gli ospiti ed i propri famigliari, rappresentano l’impegno di Asp per mantenere una vicinanza, nonostante tutto, tra ospiti e famiglie, in assoluta trasparenza e consapevolezza. Per rispondere ancora più nel dettaglio ad ogni richiesta di chiarimenti, l'Asp di Parma ha organizza incontri a distanza con i famigliari di tutte le cinque strutture Cra dell’Azienda: da martedì 14 aprile a sabato 18, alle ore 15.00 i famigliari potranno collegarsi attraverso piattaforma web (le cui caratteristiche saranno comunicate ad ogni familiare entro il fine settimana), alla quale si potrà accedere indifferentemente da Pc o da telefono, in video o solo in collegamento audio. Per Asp parteciperanno a tutti i 5 incontri l’amministratore unico, il direttore generale, il responsabile delle Cra ed il responsabile della sicurezza dell’Azienda pubblica, che risponderanno, senza limiti di tempo, ai quesiti dei famigliari.

