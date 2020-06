Gente per strada, passeggio e movida: stop a un bar di Via Farini

Se ne va un altro week end post-lockdown. Lo stesso che ha visto le vie del centro affollate. Da Via Farini a Piazza della Pace, passando per Via Cavour e sfociando fino a via Repubblica, dove le vetrine dei negozi tornano ad essere allestite quasi come un tempo e prese d’assalto almeno da fuori. Parma spinge piano verso un ritorno alla normalità, quasi tutti rispettano le norme anti-covid, ma gli assembramenti non si possono certo evitare. Mascherine per la stragrande maggioranza, non per i giovani che – in barba ai rischi – continuano a essere i più indisciplinati. In mezzo a tanti pattugliamenti da parte delle forze dell’ordine si registra la sospensione di un’attività. Un bel via vai di gente che ha sfruttato il sole caldo per godersi passeggio e movida, sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine, coordinate dalla Questura che ha messo in piedi un’attività di controllo del territorio con Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia locale, in supporto agli agenti questi ultimi hanno coordinato 14 locali tra bar e ristoranti. E per un locale di Via Farini, con dentro una ventina di persone che non rispettavano i distanziamenti previsti, è scattata la sospensione dell’attività per cinque giorni più 400 euro di multa.

