Muore per un malore dopo un incidente stradale

E' stato stroncato da un malore mentre stava parlando con il conducente di un trattore, con il quale aveva appena avuto un piccolo incidente stradale. I due mezzi, la Fiat Punto ed il trattore, si trovavano sull'argine di sinistra della Parma a Copermio di Colorno quando all'improvviso si sono toccati leggermente. Giacomo Lanzi, 78enne alla guida dell'auto, ha seguito il trattore dopo aver fatto inversione di marcia, per registrare l'incidente ed avvertire le rispettive assicurazioni. Poco dopo essere sceso dall'auto però Lanzi è stato colto da un malore, si è accasciato a terra e non si è più ripreso. Alcuni ciclisti hanno cercato di rianimalo ma senza successo. I soccorritori del 118, che sono arrivati subito sul posto, hanno trovato l'uomo già in condizioni critiche: poco dopo il loro arrivo Giacomo Lanzi è morto. Lascia la moglie e tre figli.