Giallo a Fidenza, auto e autocarro in fiamme nella notte: incendio doloso?

Due mezzi sono stati avvolti dalle fiamme nella nottata tra il 26 ed il 27 ottobre in centro a Fidenza. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in entrambe le occasioni per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. I due incendi sono avvenuti a distanza di circa un'ora uno dall'altro: le cause dei roghi sono in corso di accertamento. Per ora non si esclude nessuna pista. Il primo incendio si è sviluppato all'una all'interno di un'auto parcheggiata in viale Martiri della Libertà: gli operatori del 115 sono intervenuti e in pochi minuti hanno messo in sicurezza la zona. Verso le ore due un nuovo allarme per un autocarro incendiato in una via limitrofa a quella in cui era parcheggiata l'auto: anche in questo caso i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme. Le indagini sono in corso per capire l'origine dei due incendi.