Giallo a Fornovo: auto in fiamme nella notte in via Nazario Sauro

Giallo alle 5.30 di stamattina a Fornovo. Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio, che hanno distrutto un'auto parcheggiata in via Nazario Sauro, nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 settembre. Il veicolo era parcheggiato in via Sauro: le fiamme hanno avvolto il mezzo in pochi minuti. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area.