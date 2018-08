Giallo in borgo Guazzo, precipita dal terzo piano: 33enne gravissima

È precipitata dal terzo piano ed ora si trova ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma. Una donna di 33 anni è caduta ieri mentre si trovava nella sua abitazione di Borgo Guazzo, nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 26 agosto. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato la donna al Pronto Soccorso del Maggiore e le Volanti della polizia. Il compagno della donna, che si trovava con lei nell' apparentamento, è stato interrogato a lungo in Questura, così come i vicini di casa. Per ora non si esclude nessuna ipotesi investigativa.