Giallo in piazzale Picelli: giovane trovato a terra privo di sensi

Giallo nella serata di ieri, giovedì 18 giugno, in piazzale Picelli a Parma. Erano da poco passate le 21.30 quando alcuni residenti e clienti del bar Pulcinella, che si trova proprio di fronte ala piazza, si sono accorti della presenza di un giovane a terra privo di sensi che, poco prima, aveva sbattuto violentemente il capo a terra. I cittadini lo hanno subito soccorso ed hanno chiamato i sanitari del 118, che sono intervenuti in pochi attimi ed hanno trasportato il giovane al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che ora dovranno ricostruire la vicenda: non è chiaro se il giovane fosse, poco prima, in compagnia di un altro uomo che potrebbe averlo aggredito. Per ora non ci sono certezze ma le indagini si concentrano sui minuti antecedenti al ritrovamento del ragazzo, che ora si trova in ospedale per accertamenti.

