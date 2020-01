Giallo in tangenziale, uomo trovato a terra nella notte in un distributore: gravissimo al Maggiore

Giallo nella notte tra il 1° ed il 2 gennaio 2020 a Parma. Un uomo è stato trovato a terra, in gravi condizioni di salute, all'interno di un distributore di benzina, all'interno della tangenziale Nord, vicino all'uscita di via Mantova. L'emergenza è scattata alle 2.30 con una chiamata al 118 e alle forze dell'ordine: i sanitari sono intervenuti per soccorrere l'uomo che si trovava a terra: le sue condizioni sono apparse da subito parecchio gravi. Dopo il trasporto al Pronto Soccorso è stato ricoverato nel reparto Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire nei dettagli l'episodio che, per ora, ha ancora molti lati oscuri. Gli inquirenti dovranno chiarire le cause delle ferite dell'uomo soccorso nella notte.

