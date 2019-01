Giallo in via Cocconi: sei auto e una moto incendiate nella notte

Un vasto incendio si è sviluppato nella notte tra il 7 e l'8 gennaio all'interno di un garage, adiacente ad un condominio, in via Cocconi. Le fiamme hanno avvolto sei auto parcheggiate ed una moto, che si trovava all'interno della rimessa. L'allarme è scattato verso l'una e trenta: sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Sono in corso approfondimenti per risalire le cause dell'incendio: non è esclusa l'ipotesi dell'incendio doloso.