Giallo in via Milano: auto distrutta dalle fiamme

Auto in fiamme nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 giugno, nel quartiere San Leonardo a Parma, in via Milano. Un'auto che si trovava parcheggiata è stata avvolta dalle fiamme e completamente distrutta. Le cause dell'incendio sono ignote: sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e capire da dove sono partite le fiamme.