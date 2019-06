Giallo in via Pini: auto in fiamme nella notte

Fiamme in via Egidio Pini, nella zona di via Emilia Ovest a Parma nella notte tra il 13 ed il 14 giugno. Per cause in corso di accertamento un'automobile, che si trovava parcheggiata a lato della strada nel quartiere Crocetta, ha preso fuoco: le fiamme si sono sviluppate a partire dal veicolo. Alcuni residenti hanno visto il fuoco ed hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Partiti dalla caserma di via Chiavari gli operatori del 115 hanno lavorato, con due squadre, per spegnere l'incendio. Sul posto anche l'autobotte. In meno di un'ora i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio sono in corso di approfondimento: per ora non si esclude nessuna ipotesi.