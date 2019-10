Giallo in via Po: auto incendiata in pieno giorno

Giallo al quartiere Montanara, in via Po. Un'auto ha preso fuoco nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 settembre, mentre si trovava parcheggiata lungo la strada. Sul posto sono arrivati gli operatori dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme. La proprietaria del mezzo ha denunciato di essere stata minacciata più volte, anche con messaggi sul parabrezza dell'auto, che ha poi preso fuoco. Sul posto anche i carabinieri, che stanno portando avanti le indagini: al momento non si esclude nessuna pista, nemmeno quella dell'incendio doloso.