Giallo in via Repubblica: 51enne trovato senza vita nel suo appartamento

Un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita all'interno del suo appartamento di via Repubblica, in pieno centro a Parma, nella giornata di ieri. A fare la terribile scoperta è stato un amico che si è allontanato per pochi minuti dalla casa e quando è tornato ha trovato l'amico riverso a terra, in fin di vita. La corsa dell'automedica e dell'ambulanza non è servita. Il 51enne infatti è deceduto. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero segni di violenza sul corpo nè segni di colluttazione: la morte sarebbe dovuta quindi a cause naturali o per esempio ad un overdose, ma non ci sono certezze in questo senso. All'interno dell'appartamento sono rimasti per alcune ore i poliziotti delle Volanti e gli uomini della Scientifica, alla ricerca di indizi preziosi per le indagini.