Giardiniere preso a badilate in faccia: in manette l'aggressore 53enne

Svolta nelle indagini per la violenta aggressione, messa in atto da un uomo di 53 anni di Cozzano nei confronti di un giardinieri di 30 anni, l'ex cognato dell'aggressore. Il 53enne, protagonista del pestaggio, è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. L'aggressione, a colpi di badilate che avevano colpito il giovane in faccia e in altre parti del corpo, si era verificata il 25 marzo del 2018 a Cozzano in strada Bonizzi ed era stata particolarmente violenta: colpito in faccia molto vicino ad un occhio il giovane aveva ricevuto le cure del Pronto Soccorso e 20 giorni di prognosi. Dopo le indagini i carabinieri di Langhirano, che erano intervenuti sul posto per effettuare un sopralluogo, hanno identificato l'aggressore e lo hanno arrestato. Anche se la vittima non aveva presentato denuncia i militari hanno indagato, a partire dalla segnalazione dell'ospedale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il 53enne avrebbe aggredito il 30enne dopo un giorno di insulti, a causa di alcuni lavori che il giardiniere stava effettuando vicino all'abitazione dell'aggressore. Il giovane non aveva risposto alle provocazione ma nel pomeriggio del 25 marzo l'uomo avrebbe rpeso un badile ed avrebbe aggredito il 30enne: prima un colpo alla spalla, poi all'avambraccio destro, poi al volto, molto vicino ad un occhio. Dopo l'aggressione avrebbe detto: "Chiama i carabinieri che ce ne sono anche per loro”.