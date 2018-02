Giornalista di Parma ferito negli scontri al corteo antifascista di Piacenza

C'è anche un giornalista di Parma tra i feriti durante la manifestazione antifascista che si è svolta a Piacenza nel pomeriggio di oggi, sabato 10 febbraio, per protestare contro l'apertura di una sede di Casa Pound in città. Durante il corteo si sono verificati violenti scontri tra alcuni manifestanti ed i cordoni di poliziotti e di carabinieri in assetto antisommossa. Tra le persone ferite anche l'operatore dell'informazione che era sul posto per fare la cronaca del corteo.