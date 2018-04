Giornata Mondiale dell'Autismo: il Municipio di Fidenza si colora di blu

Il 2 aprile ricorre la Giornata mondiale di sensibilizzazione all'autismo e come ormai consuetudine Fidenza si presenta all'appuntamento con un calendario nutrito di appuntamenti ed iniziative volte ad avvicinare la nostra comunità alle tematiche connesse a questa grave sindrome. Per cominciare da venerdì 30 marzo e fino a domenica 8 aprile l'associazione Fondazione

Bambini e Autismo Onlus partecipa alla campagna Light It Up Blue (illuminalo di blu) che prevede l'illuminazione di colore blu del Municipio di Fidenza e l'esposizione dello striscione blu dedicato alla Giornata Mondiale dell'autismo dal balcone del Municipio.

Sempre grazie all'impegno della Fondazione le vetrine dei negozianti del centro storico aderiscono all'iniziativa esponendo un “mazzo” di palloncini blu con la scritta “2 Aprile Giornata Mondiale dell'autismo”. Sabato 7 aprile in piazza Garibaldi invece si avrà la giornata clou del programma con il consueto flash-mob in collaborazione con le scuole di Fidenza, l'ntrattenimento musicale a cura di Anto Dj e il truccabimbi per tutti i più piccoli. Novità di questa edizione sarà l'organizzazione di laboratori di cucina per bambini e la gara di cucina per adulti/ragazzi che presenteranno i propri piatti migliori davanti a una giuria composta dai sindaci di Fidenza, Salsomaggiore e Fontanellato. Il tutto sarà coordinato da “La Buona Forchetta Catering” di Fidenza che gestirà sia i laboratori sia la gara e fornirà le materia prime e tutto l'occorrente per lo svolgimento delle attività.

La settimana dedicata all'Autismo si concluderà domenica 8 aprile con la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA), in

collaborazione con la Fondazione Bambini e Autismo Onlus, la Cooperativa Sociale Il Cortile, l'Ausl di Parma, l'Istituto Magnaghi, l'Associazione Genop e la Cooperativa Arcobaleno. Due le partenze: alle ore 9.30 da piazza Berzieri a Salsomaggiore Terme e alle 9.30 da piazza Garibaldi a Fidenza con arrivo comune a Ponteghiara. “Fidenza sostene da sempre – ha sottolineato l'assessore al Welfare Alessia Frangipane – le iniziative legate alla Giornata Mondiale dell'autismo nella convinzione che su questi temi le azioni di sensibilizzazione non sono mai troppe o ridondanti. L'obiettivo è quello di crescere come una Comunità in grado essere vicina alle famiglie che hanno figli colpiti da questa sindrome”.